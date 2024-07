Poola võib hakata Ukraina kohal vene rakette alla tulistama

Poola kaitseminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz rääkis NATO tippkohtumisel Washingtonis, et otsus rakettide tõrjumiseks Ukraina kohal nõuaks ulatuslikke konsultatsioone NATO liitlastega ja seda ei teeks Poola üksinda. Ta rõhutas vajadust kooskõlastada Ameerika Ühendriikidega, kes on väljendanud selle strateegia suhtes kahtlusi.

Kaitseanalüütik Marek Swierczynski Polityka Insightist hoiatas, et ilma olulise liitlasabita võiks see strateegia Poolale märkimisväärseid riske tuua, sealhulgas potentsiaalseid Vene vastulööke. Poola on olnud Ukraina kindel toetaja alates Venemaa sissetungi algusest veebruaris 2022, pakkudes ulatuslikku sõjalist abi, sealhulgas tanke, hävituslennukeid, helikoptereid, suurtükiväge ja õhutõrjesüsteeme väärtusega üle 4 miljardi euro. Riik plaanib jätkata oma toetust täiendava sõjalise abiga ka sel aastal.

See olukord paljastab mitte ainult Ukraina õhutõrje nõrkusi, vaid toob esile ka vajaduse täiendavate meetmete järele selles valdkonnas. Rahvusvaheline kogukond, teadlik nendest väljakutsetest, jätkab arutelusid sõjalise abi suurendamise üle, eriti arenenumate kaitsesüsteemide ja elektrooniliste sõjatehnoloogiate puhul, et vastu seista Vene raketijuhtimisele. Rahvusvahelise reageerimise tõhusus on ülioluline, et võimaldada Ukrainal paremini kaitsta oma kodanikke ja olulist infrastruktuuri tulevaste rünnakute eest.