TEHTUD EESTIS Skeletoni superkondensaatorid tõid IndyCari võidusõidusarja uue ajajärgu

Võidusõidusarjas IndyCar kasutusele võetud hübriidtehnoloogia eestvedaja oli Honda Racing Corporation USA, kes pöördus energiasalvestuslahenduse väljatöötamiseks ja tootmiseks Skeletoni poole 2022. aasta sügisel. Honda juhitud rahvusvahelisse konsortsiumi kuulusid lisaks Skeletonile ka Chevrolet, McLaren Applied, Empel, Ilmor ja BrightLoop.

Skeleton arendas IndyCarile võidusõidutingimusteks optimeeritud ülivõimsa superkondensaatori. Lahenduse projekteerimisse oli kaasatud Skeletoni Tallinnas asuv inseneeriakeskus, moodulid toodeti ettevõtte Saksamaa tehases.

«Võimalus kujundada mootorispordimaailma ühe kõige atraktiivsema ja nõudlikuma võidusõidusarja tulevikku on edulugu ja nagu näha tulemustest, siis teostatav ka Eestist. Skeletoni tooted on igas IndyCary sarjas võistlevas autos. Me oleme teinud koostööd Honda võidusõidutiimiga ning üheskoos viinud läbi märgilise elektrifitseerimisprojekti koos selliste lipulaevadega nagu Chevrolet ja McLaren. See on iga inseneri unistus,» ütles Skeleton Technologiesi inseneeriajuht Ardo Kõiv.

Superkondensaator jõuab võidusõidult tänavaliiklusse

Fännidele pakuvad võidusõidu suured kiirused ja dramaatilised pöörded põnevat vaatemängu, kuid telgitagustes kujundavad insenerid nende autodega tehnika tulevikku ja panevad aluse autotööstuse uutele arengusuundadele.

F1 ja IndyCari võidusõidusarjadest on jõudnud tavakasutusse muuhulgas turbomootor, telemaatika, aktiivvedrustus, süsinikukiud- ja teised komposiitmaterjalid. Ühtlasi on sõiduautode aerodünaamika ja rehvitehnoloogia arengut kujundanud just professionaalne mootorisport.