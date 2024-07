SILMAPIIRIL VENEMAA Vaata, millised kaugmaaraketid paigutab Pentagon Saksamaale

Raketi uut versiooni Block IV saab lennu ajal ümber suunata, vältides näiteks äsja avastatud vaenlase õhutõrjet. See sisaldab isegi elektro-optilist kaamerat, mis suudab edastada sihtmärgi pilte missiooni planeerijatele, võimaldades neil raketti mujale suunata, kui algne sihtmärk on enne kohalejõudmist hävitatud.

Kuigi SM-6 sisaldab väiksemat lõhkepead ja pakub lühemat lennuulatust kuni 460 kilomeetrini, on selle tippkiirus Mach 3,5, olles peaaegu neli korda kiirem kui Tomahawk. See muudaks SM-6 ajakriitiliste sihtmärkide jaoks Tomahawkist paremaks valikuks — muidugi tingimusel, et sihtmärk on laskeulatuses.