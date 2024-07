Hollandi droonisepad õpetasid 56-grammise drooni ise lendama – sellest tehti kunstlik putukasilm

Putukatest inspireeritud «hetketõmmisega» navigeerimine

Autonoomne tegutsemine on siiski üsna keeruline, kuna ressursid on piiratud, võrreldes suuremate droonidega. Navigeerimine on olnud seni eriti probleemne. Kuigi GPS võib aidata välitingimustes hästi asukohta määrata, on see ebatõhus siseruumides ja ebatäpne kitsastes käikudes. Siseruumidesse saab küll paigutada traadita võrku kasutavad raadiomajakad, kuid need on on kallid ja ebapraktilised näiteks otsingu- ja päästetöödel.