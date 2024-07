Ukraina üksus Kraken saab Saksamaalt relvastusse «hiired» - loe, millega tegu

FPV-droonid (First Person View) on pardavaatega droonid, kus maapealne piloot näeb kõike seda, mida näitab kaamera õhusõiduki pardalt, lubades lennuvahendit käigupealt juhtida.

Üksus Kraken (ukraina keeles Спецпідрозділ «Kraken») on Ukraina sõjaväeline vabatahtlike üksus, mis kuulub Ukraina Luure Peadirektoraadi (HUR) üksuste koosseisu. See moodustati 2022. aastal vastusena Venemaa sissetungile Ukrainasse ning on saanud oluliseks osaks Ukraina kaitsestrateegias.