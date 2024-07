Mängutööstuse tuntuimal firmal on oluliselt vähem töötajaid kui me arvasime

Oleks loogiline eeldada, et kõige selle haldamine ja töökorras hoidmine (ning vahel ka mõne mängu loomine) nõuab tohutus koguses töötajaid.

Reaalsus on aga hoopiski vastupidine.

Nimelt selgus hiljuti lekkinud kohtudokumentidest, et Valve'is töötab (või töötas, sest arvud pärinevad 2021. aastast) kokku vaid 371 töötajat.

Steami meeskonnas on 71 inimest, riistavara kallal nokitseb neid 41 ning mänguarendajaid on 181. Ülejäänud 35 töötajat on administratiivsetel kohtadel.