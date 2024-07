UUESTISÜND Fordilt taas Capri - sedapuhku elektriline

Muid lisandusi

Viimasel ajal on aduda, et inimesed sooviksid elektrisõidukeid, millest vajadusel oma maja ülal pidada või siis näiteks teisele elektriauotole laadimises voolu anda. Selline funktioon – V2X – on kavandatud ja teadaolevalt töötab nii Tesla kui Hyundai mõne mudeliga. Eriti atraktiivne võiks see olla näiteks pistikhübriidide puhul – paraku näiteks Škoda uusimatel pistikhübriididel seda võimekust pole. Capri jaoks on tulemas väiksema akumahtuvusega – 52 kWh – versioon, mille läbisõiduks 350 km ja mõeldud rohkem linnakeskseteks sõitudeks. Samuti jääb tulevikku V2X lahendus aga pistikhübriidi Caprist, vähemalt esialgu, ei saa.