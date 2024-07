KOGEMUSED UKRAINAST Hüvasti, GPS – see rakett lendab täpselt kohale «kõhutunde» najal

Venemaa segab hoolega Euroopa lennuliiklust ja GPS-signaale, et rakette ei saaks lennutada, kuid tegelikult polegi see enam oluline - uued arendatavad relvad ei vaja satelliidisignaale, mida on Ukraina sõja ajal pidevalt häiritud, kohale võib lennata ka muud moodi navigeerides.