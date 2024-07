PALJU ÕNNE! Robert D. Maurer 100 – mees kes leiutas inimkonda muutnud klaasvidina

1970. aastal kavandasid Maurer ja tema kolleegid Donald Keck ja Peter C. Schultz esimese kiu, mille optilised kaod on piisavalt väikesed, et seda saaks kasutada telekommunikatsioonis. Nad kasutasid toona uudset titaanoksiidiga legeeritud ränidioksiidi sadestamist kvartstorusse, kasutades leekhüdrolüüsi ja paagutamist. Seejärel sulati see mass ja tõmmati kiududeks.Nende loodud kiu optiline kadu oli 20 dB/km, mis näitas esimest korda praktilist tehnoloogiat. Optilisi kiude oli loodud ka varem, kuid nende sumbuvused olid sedavõrd suured, et neist kaugside jaoks tehnoloogilist läbimurret ei sündinud.