VIDEO See sulgkerge droon võib valguse jõul igavesti õhus püsida

Beihangi Ülikooli teadlased Pekingis on ehitanud päikesetoitel drooni ColumbFly, mis kaalub vaid neli grammi ja kasutab elektri tootmiseks päikesepaneeli. Niimoodi loob lennuvahend elektrivälja vastandlaengutega plaatide vahel, mis on paigutatud ringikujuliselt.

Need vastandlaengud toimivad nagu tõukuvad magnetid, tekitades piisavalt jõudu rootorilabade pööramiseks. See tekitab pöördemomendi, mis tõstabki drooni maapinnalt õhku, kuhu see võib jäädagi, kuniks valgust.

Väga tõhus ja madala energiatarbega

Droonil on väga hea tõhusus, sest see mehhanism suudab tõsta 30,7 grammi vatti kohta ja väga kerge jõuallikas, mis tarbib vaid 0,568 vatti.

See lubabki loomuliku päikesevalguse (920 vatti ruutmeetri kohta) tingimustes pidevalt lennata.

Teadlased pakkusid välja prototüübi, mis on põrnikasuurune ning võib lennata vaid päikeseenergia toel. Foto: teadustöö / Nature

Mikro-õhusõidukite (MAV) puhul on piiratud lennuaeg olnud suurim väljakutse, eriti alla 10 grammi kaaluvate sõidukite puhul, kuna need ei suuda kuigi kaua õhus püsida. Teadlaste loodud uus katseeksemplar aga suudavad lennata oluliselt rohkem, kui sellise suurusega droonid, mis said hakkama kõige rohkem kuni kümme minutit.

Siiski on seadmel ka üks puudus: seda ei saa koormata teab mis suure koormusega.

Lahendus väljakutsetele: rõngasplaadid