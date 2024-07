PILDID JA VIDEO Uus Briti tank jõudis katsetustele – loe, mida kujutab endast Callenger 3

Praegu on lisaks ohutusele teine peamine fookus ka tanki nägemissüsteemidel. Uus Rheinmetall AG Trailblazer, mis sai täiustatud vaatlustehnoloogia, läbib nüüd rangemat tüüpi hindamisi, et tagada selle vastavus Challenger 3 tanki etteantud standarditele.

Ühendkuningriigi Kaitseministeerium (MoD) sõlmis lepingu Rheinmetall BAE Systems Landiga (RBSL) 2021. aasta mais, et uuendada 148 Challenger 2 tanki Challenger 3 peale. See 800 miljoni naela suurune leping on suunatud Briti armee soomusvõimekuse moderniseerimisele, tagades, et Challenger 3 on tulevikus tipptasemel põhitank.