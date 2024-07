Praegu on lisaks ohutusele teine peamine fookus ka tanki nägemissüsteemidel. Uus Rheinmetall AG Trailblazer, mis sai täiustatud vaatlustehnoloogia, läbib nüüd rangemat tüüpi hindamisi, et tagada selle vastavus Challenger 3 tanki etteantud standarditele.

Projekt on suunatud Briti armee soomusvägede võimekuse oluliseks parandamiseks, tuues kasutusele järgmise põlvkonna tanki, mis sisaldab tipptasemel tehnoloogiat.

Challenger 3 projekt katab ulatuslikke täiustusi olemasoleval Challenger 2 platvormil, muutes selle tänapäevaseks ja võimekaks uuema aja lahingutingimustes.

Challenger 3 pole siiski täiesti uus masin, vaid Challenger 2 oluline edasiarendus. Pildil on üle antud töötav prototüüp. Foto: MoD / Briti kaitseministeerium

Tootja keskendub ka Challenger 3 liikuvuse ja tulejõu parandamisele. See sisaldab mootori, käigukasti ja vedrustussüsteemide uuendamist ning võimsama ja täpsema relvastuse kasutuselevõttu.

Tegemist pole kiire uuendamisega, vaid ka tanki pikaajalise elujõulisuse tagamisega. Challenger 3 teenistuse eluiga peaks saama märgatavalt suurem, tank peab jääma Briti armee kriitiliseks ressursiks paljudeks aastateks.

Challenger 3 laskeharjutustel Saksamaal. Foto: MoD / Briti kaitseministeerium

Ühendkuningriigi kaitseministeerium (MoD) sõlmis lepingu Rheinmetall BAE Systems Landiga (RBSL) 2021. aasta mais, et uuendada 148 Challenger 2 tanki Challenger 3 peale. See 800 miljoni naela suurune leping on suunatud Briti armee soomusvõimekuse moderniseerimisele, tagades, et Challenger 3 on tulevikus tipptasemel põhitank.

Projekt katab ulatuslikke uuendusi, sealhulgas üks suurim on uue 120 mm L55A1 sileraudse kahuri kasutuselevõtt, samuti on täiustatud nägemissüsteeme ja parendatud soomuskaitset, mis kõik on loodud tanki surmavuse ja meeskonna ning tehnika ellujäämisvõime suurendamiseks tänapäeva lahinguväljal.

Uue tanki torni on katsetatud juba 2018. aastast. Nüüd jätkuvad katsed kogu uuendatud kere ja relvadega. Foto: MoD / Briti kaitseministeerium

Challenger 3 peaks kasutusele võetama 2027. aastal ja täieliku operatiivvõimekuse saavutama 2030. aastaks. Tank saab olema varustatud tipptasemel digitaalsete täiustustega, muutes selle võrgutoega sõidukiks arenenud jälgimis- ja sihtmärkide otsimise süsteemidega. Uus torn ja uuendatud mootorisüsteemid on loodud selle tulejõu ja liikuvuse parandamiseks. Projekti juhib RBSLi Telfordi tehas, kus olulise panuse annavad ka teised Ühendkuningriigi tehased.

Tegemist on siiski Briti senise tanki Challenger 2 moderniseeritud versiooniga, mitte täiesti uue lahingumasinaga. Briti kaitseministeerium (MoD) algatas Challenger 2 eluea pikendamise programmi (LEP), et seniseid tanke edasi kasutada, millest mõned on olnud teenistuses juba alates 1990. aastate lõpust. 23. jaanuaril 2024 teatas RBSL esimese eeltootmises Challenger 3 tanki tarnimisest Briti armeele katsetuste jaoks, mis praegu käivadki.

Vaata videost laskeharjutusi: