Suurenenud rahulolematus

2020. aastal teatas kohalik valitsus, et tehase ehitamise vastu on esitatud 406 vastuväidet .

«Turn Off the Tap» nimelise Tesla-vastase grupi esindaja Esther Kamm ütles ajakirjale Wired: «Sellised ettevõtted nagu Tesla on loodud autotööstuse, mitte kliima päästmiseks.»

Lahenduste otsingud

Kuid kas need pingutused on piisavad töötajate meelitamiseks, saab näha. Ettevõte on aktiivselt võidelnud oma Berliini töötajate ametiühingusse astumise vastu. Kuigi enamik töötajaid hääletas märtsis võimsa tööstusliidu IG Metall ametiühinguesindajate vastu, on ametiühing teinud märkimisväärseid edusamme, nagu teatas Electrek selle kuu alguses.