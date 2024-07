KARM VÄRK Kiirlaadijas oleva elektriauto aju on lihtsasti üle võetav saja aasta vanuse tehnikaga

Neli aastat tagasi suutsid SwRI insenerid lahti muukida J1772 laadimissüsteemi, mis on USA-s kõige levinum laadijatüüp, häirides oma katses laadimisprotsessi ja simuleerides pahatahtlikku rünnakut.

Nii suutsid nad saata autole signaale, mis jäljendasid ülelaadimist, reguleerisid laadimismäära või blokeerisid laadimise täielikult.

Taseme 3 laadijate rünnakud tõstavad ohutaset, andes häkkeritele võimaluse süstida ka muud kahjulikku koodi sõiduki püsivarasse, muutes või keelates selle funktsioone, võimaldades isegi kaugjuurdepääsu sõidukile internetiühenduse kaudu.

Mis saab tulevikus?

Uuemad Tesla Model S sõidukid sisaldavad näiteks moodsaid AMD Ryzeni protsessoreid ja AMD Radeoni graafikakaarte ehk on nagu tavalised arvutid laual või sülearvutid, töötades igati tavalise riistvaraga. Ainult et sõidukites on umbes 63 protsessorit.

Seega võiks tunduda lihtsa lahendusena lõpuks ometi ka neid andmeid krüpteerima hakata, mis üle elektrijuhtmete liiguvad.

Kuid krüpteerimise lisamine sisseehitatud süsteemidele võib samuti ohtlikuks osutuda, kuna andmete dekrüpteerimise ehk lahtivõtmise või autentimise ehk ühenduse osapoolte tuvastamise ebaõnnestumine võib põhjustada muid vigu sõiduki pardasüsteemides.

Teadlastel on siiski üks lahendus välja pakkuda. SwRI on välja töötanud nn «null-usalduse» (Zero Trust ehk piltlikult öeldes «ära usalda mitte kedagi») arhitektuuri, mis nõuab iga seadme, olgu see siis sülearvuti, server või elektriauto, autentimist igal käivitamisel ning jälgib süsteemi reaalajas, tuvastades anomaaliaid ja ebausaldusväärseid suhtluspakette.

Kuigi tänapäeva sõidukites null-usalduse arhitektuuri veel pole, võib see olla tuleviku lahendus, kui elektriautode haavatavusi hakatakse aina rohkem ära kasutama. Nii näiteks võeti 2015. aastal juhtmevaba interneti kaudu eemalt üle Jeep Grand Cherokee juhtimine, ilma et häkkerid oleksid pidanud füüsiliselt auto lähedal olema. Selgus, et auto turvasüsteemidele polnud pööratud piisavalt tähelepanu - keegi ei oodanudki, et autot hakatakse niimoodi häkkima. Sama lugu võib nüüd olla ka kehvalt turvatud kiirlaadijatega.