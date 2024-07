MIS JUHTUS? Eelmise nädala IT-kaose ülevaade

Taastumine ja tagajärjed

Kuidas kriisi mõjutanud sektorid seda juhtumit haldasid, peegeldab nii nende turva- kui ka kriisijärgse taastumise strateegiate tugevusi ja nõrkusi. Peamine probleem on tuvastatud ja väidetavalt lahendatud. Eesolev aeglane taastumisprotsess näitab suuri väljakutseid teenuse järjepidevuse taastamisel meie keerulistes, omavahel seotud digitaalsetes ökosüsteemides.

Üllatav on see, et hoolimata varasematest õppetundidest, nagu 2018. aasta TSB IT-migratsiooni katastroof, mis mõjutas miljoneid Ühendkuningriigi panga kliente, ei kasutatud tarkvarauuenduse puhul etapiviisilist lähenemist.

Selle sammu puudumine, mis on IT-halduses fundamentaalne, paljastas süsteemide hapruse, mida peeti varem tugevateks. Samuti tõstatab see tõsiseid küsimusi nii Windowsi operatsioonisüsteemide kui ka CrowdStrike’i küberjulgeoleku meetmete vastupidavuse kohta.

Episood tõi esile ka strateegilised riskid, mis kaasnevad sõltuvusega ühest tehnoloogiaallikast. See globaalne katkestus näitas, kui oluline on mitmekesistada tehnoloogilisi liite rahvusliku julgeoleku ja majandusliku stabiilsuse tugevdamiseks ning tõstis esile mure vaenulike riikide poolt selliste haavatavuste võimaliku ärakasutamise pärast. See juhtum lisab rahvusvahelistele küberjulgeolekualastele koostööle ja poliitilistele sekkumistele uue kiireloomulisuse kihi.

Küsimus AI kohta

Veel üks vastuseta küsimus on see: kui üks tarkvaraviga suudab lennufirmad, pangad, jaemüüjad, meediaväljaanded ja palju muud üle maailma rivist välja lüüa, siis kas meie süsteemid on valmis tehisintellekti jaoks?

Võib-olla peaksime rohkem investeerima tarkvara usaldusväärsuse ja metoodika parandamisse, mitte kiirustama juturobotite arendamisega. Reguleerimata AI-tööstus on katastroofi eelduseks, eriti maailmas, kus geopoliitilised pinged kasvavad.

Kuigi on oluline omaks võtta uusi tehnoloogiaid nagu AI, peame ka põhiasjad korda saama. Küberjulgeoleku operaatorid peavad tagama, et fundamentaalsed IT-haldus- ja hoolduspraktikad on tugevad ja usaldusväärsed, suutes toime tulla nii küberrünnakute kui ka lihtsate tarkvarauuendustega.

Selle juhtumi õppetunnid mõjutavad kahtlemata tulevasi strateegiaid IT-infrastruktuuri arendamisel ja kriisijuhtimisel.