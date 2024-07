VIDEO Elon Muski veider auto jõuab ühte maailma kuulsaimasse videomängu

Elon Muskile kuuluva elektriautode tootja Tesla üheks vaieldamatult kentsakaimaks loominguks on nurgeline Cybertruck. Kobakas «maastur» võib olla küll ohtlik ja küsitavalt disainitud, ent pole kahtlustki, et see on saavutanud nüüdseks ikooni staatuse.