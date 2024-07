690 KM SÕIDUULATUST Volkswageni ainus täiselektriline universaal ID.7 Tourer on nüüd Eestis saadaval

Palju asju juba põhivarustuses

Uued mugavusfunktsioonid

Muuhulgas on saadaval automaatselt juhitavad õhutusavad, lisavarustuses ergoActive istmed, millel on survepunktide massaaž ja (tippvarustustasemel istmel) automaatne kliimaseade. Wellness In-Car rakendus suurendab heaolu veelgi – sõitjate käsutuses on programmid Fresh Up, Calm Down, Smart Glass ja Power Break, samuti reguleeritakse sisevalgustust, heli, kliimaseadet, aga ka istmesoojendusi ja massaažifunktsioone.