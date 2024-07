Täheteadlased: astronoomiast tuntud võtted aitavad tuvastada süvavõltsitud fotosid

Hulli Ülikooli magistrant Adejumoke Owolabi juhitud meeskond avastas, et süvavõltsitud inimeste silmades olevad valguse peegeldused ei kattu õigesti. See uuring esitati tänavusel Kuningliku Astronoomia Seltsi Riiklikul Astronoomia Kohtumisel.

Hulli Ülikooli astrofüüsikaprofessor Kevin Pimbblet selgitas, et reaalse inimese silmades olevad peegeldused on kooskõlas, kuid võltsingute puhul on need füüsikaliselt valed.

See nutikas ja ebatraditsiooniline teadusuuringu rakendus võib osutuda kasulikuks, kuna AI-pildigeneraatorid muutuvad aina paremaks inimestest fotorealistlike piltide loomisel, hägustades piiri reaalsuse ja süvavõltsingu vahel.

Tehnikate ristkasutus

Pimbbleti sõnul kasutati meetodeid, mida tavaliselt kasutatakse galaktikate kujude mõõtmiseks, ja tema meeskond avastas, et süvavõltsitud piltidel pole mõlemas silmas sama peegelduvuse järjepidevust.

Tiim tuvastab peegeldused automaatselt ja analüüsib nende morfoloogilisi omadusi CAS-i (kontsentratsioon, asümmeetria, siledus) ja Gini indeksite abil, et võrrelda sarnasust vasaku ja parema silmamuna vahel. Leidud näitavad, et võltsingutel on silmade vahel erinevusi.

Gini koefitsient mõõdab valguse jaotust mis tahes galaktikapildil, järjestades piksleid nende heledusastme järgi ja võrreldes tulemusi ideaalselt ühtlase jaotusega.

Vajadus usaldusväärse tuvastamise järele

Süvavõltsitud piltide usaldusväärne tuvastamine on olulisem kui kunagi varem, arvestades nende potentsiaali eksitada, levitada valeinfot ja mõjutada poliitilisi eesmärke.

Kahjuks ei ole teadlaste viimane meetod siiski veekindel.

Oluline on märkida, et see ei ole võluvits võltsingute tuvastamiseks. On olemas valepositiivseid ja valenegatiivseid tulemusi; see ei suuda kõike tuvastada. Kuid see meetod annab meile aluse ja plaani rünnakuks võidurelvastumises süvavõltsingute tuvastamiseks.