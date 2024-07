RASKE ÕPPUSTEL Pentagon proovis suure drooniparve tõrjumist

Usutavasti üks ajaloo suurim parvetõrje operatsioon

Sileni selgitusel olevat see olnud üks suurimaid sedamoodi teste üldse: «Nii palju ohusihtmärke korraga õhust tõrjuda - seda pole ma näinud ega kuulnud, et kaitseministeerium oleks kunagi varem midagi sellist korraldanud. Teistes parvedemonstratsioonides on kas mitu lainet lähenevaid ründedroone või need tulevad üksteise järel. Meie stsenaariumi järgi on aga õhus peaaegu samaaegselt 50 ohtu, mis lähenevad positsioonile.»