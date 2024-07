Tehisintellekt on esile kutsunud laialdase streigi mängutööstuses

Täpsemalt asuvad streikima need ametiühingusse kuuluvad näitlejad, kes töötavad mängutööstuses. Põhjuseks on tehisintellekti laialdane levik.

Kompaniid, kellega alates 2022. aasta oktoobrist läbirääkimisi on peetud, on muuseas Activision Productions, Blindlight, Disney Character Voices, EA Productions, Formosa Interactive, Insomniac Games, Epic Games, Take 2 Productions, VoiceWorks Productions ja WB Games.