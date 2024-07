EI MINGIT ABI Tehisaru kasutamise uuring näitab – inimesed põlevad sellega veel kiiremini läbi

Uus töötajate uuring näitab, et tehisaru hoopis suurendab töötajate töökoormust ja stressi vaatamata tippjuhtide kõrgendatud ootustele.

Upwork, üks maailma suurimaid vabakutseliste tööplatvorme, leidis oma uuringus, et 77 protsenti tehisaru kasutavatest töötajatest tunnistab, et tehnoloogia suurendab nende töömahtu, mis viib läbipõlemiseni ja vähendab produktiivsust. Samas arvas 96 protsenti tippjuhtidest, et tehisintellekt on nende töötajate jaoks produktiivsuse imerohi – juhid kiirustavad neid tehnoloogiaid oma ettevõtetes rakendama ja mõnikord isegi koondavad inimtöötajaid, andes allesjäänutele suurema koormuse.

Hoolimata juhtide optimistlikust suhtumisest kunstmõistuse abil töötajate produktiivsuse tõstmisesse, on vaid veerand küsitletud tippjuhtidest öelnud, et nende ettevõtetel on vastavad koolitusprogrammid ja ainult 13 protsendil on olemas adekvaatsed plaanid, kuidas saavutada uute tööriistadega soovitud tulemusi.

Võrdluseks ütles 47 protsenti tehisintellekti kasutavatest töötajatest, et nad ei tea isegi seda, kuidas need tööriistad peaksid nende produktiivsust tõstma. Vastuolulised arvud peegeldavad selgelt erinevusi juhtide ja alluvate vahel tehisaru kasutamise osas, kirjutab Futurism.

Upwork küsitles 2500 inimest – 1250 tippjuhti, 625 täistööajaga ja palgalist töötajat ning 625 vabakutselist USA-s, Suurbritannias, Austraalias ja Kanadas. Lisaks leiti uuringus ka üllatavaid tulemusi läbipõlemise ja tööandjate ootuste kohta.

71 protsenti täistööajaga töötajatest ütles, et nad on läbipõlenud ja 65 protsenti ütles, et neil on raske oma tööandjate nõudmistele vastata, samal ajal tunnistas 81 protsenti juhtidest, et nad on viimase aasta jooksul töötajatele nõudmisi suurendanud.

Uuringust selgus ka, et üks kolmandik tehisaru kasutanud töötajatest kaalub järgmise kuue kuu jooksul töölt lahkumist läbipõlemise või ületöötamise tõttu.