OpenAI teeb otsingumootori SearchGPT ja trügib sellega Google´i maailma

ChatGPT arendaja teatas, et katsetab SearchGPT prototüüpi, mis «on loodud ühendama meie tehisintellekti mudelite tugevusi veebist saadava teabega», et vastata veebipäringutele kiiresti ja pakkuda asjakohaseid allikaid.

OpenAI sõnul on SearchGPT saadaval väikesele kasutajate ja kirjastajate grupile, et saada tagasisidet, seisab ettevõtte blogipostituses.

Google lisas hiljuti oma otsingumootorile tehisintellekti genereeritud päringutulemuste kokkuvõtted, mida nimetatakse «ülevaadeteks», mis tekitas muret, et see samm vähendab võimalusi raha teenivate reklaamide näitamiseks.

Alates ChatGPT avaldamisest 2022. aasta lõpus on sektori ettevõtted olnud meeletus võidujooksus, et rakendada generatiivseid tehisintellekti programme, mis toodavad teksti, pilte ja muud sisu igapäevakeele käskluste abil.

«Tehisintellekti otsingust saab üks peamisi viise, kuidas inimesed internetis navigeerivad, ja on ülioluline, et see tehnoloogia ehitatakse viisil, mis hindab, austab ja kaitseb ajakirjandust ja kirjastajaid,» ütles The Atlantic tegevjuht Nicholas Thompson OpenAI blogipostituses.»