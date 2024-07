LAINE LOKSUB, RAHA TULEB Pentagon käivitab Hawaiil laineelektrijaama

OE-35, mõõtmetega 38 x 18 meetrit ja sügavusega 9 meetrit, oli juba tuttav vaatepilt Oahu idakaldal Kaneohe lahes. Poid kinnitati põhja poole Mōkapu poolsaart, kus asub USA merejalaväe baas.

Süsteemi on testitud nii Hawaiil kui ka Šotimaal, osana 12 miljoni dollari suurusest projektist, mida rahastavad USA energeetikaministeeriumi energiatõhususe ja taastuvenergia osakond ning Iirimaa säästva energia amet (SEAI). OE-35 potentsiaalne võimsus on 1,25 MW, kasutades lainete energiat ainulaadse kahesuunalise õhusüsteemi abil.

OE-35 tööpõhimõte

Mõned laineenergia süsteemid kasutavad mööduvate lainetega tekitatud rõhku seaadmes olevass õhusambasse, et panna turbiin tööle. OE-35 kasutab aga Alan Arthur Wellsi poolt 1970-ndatel leiutatud Wellsi turbiini põhimõtet. See madala rõhuga õhuturbiin pöörleb pidevalt ühes suunas, olenemata õhuvoolu suunast. Kui laine surub õhu kolmes kambris kokku, hakkab turbiin pöörlema, ning õhu laienemisel ja voolu pöördumisel jätkab turbiin pöörlemist samas suunas. See välistab vajaduse keerukate mehhanismide ja ventiilide järele, mis käsitleksid kahesuunalist õhuvoolu.

Vaata videost, kuidas töötab Wellsi turbiin:



Kuigi see pole kõige tõhusam viis elektrienergia tootmiseks, sest turbiini labadel on suurem takistustegur kui tavalistel turbiinidel ja süsteem kipub ummistuma, töötab see siiski piisavalt hästi, et Ocean Energy Group Ireland tütarettevõte plaanib peagi OE-35 lõplikud testid lõpetada ja süsteem ühendatakse veealuse kaabli abil Hawaii elektrivõrku.

OE-35 võimsus on 1,25 MW, mis on vaid murdosa osariigi tarbitavast energiast, kuid see võib olla tulevaste arengute suunanäitaja.

Ocean Energy tehnoloogiajuht professor Tony Lewis rõhutas projekti tähtsust: «Üle pooleteise aastakümne kestnud projekteerimise, katsetuste ja ehitustööde järel on meil hea meel astuda see oluline samm kommertsialiseerimise suunas meie maailmatasemel OE-35 seadmega. See rahvusvaheliselt tähtis projekt ei saaks tulla USA ja Iirimaa jaoks kriitilisemal ajal, kuna maailm peab kiirendama dekarboniseerimise tempot uute tehnoloogiatega.»