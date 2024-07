PARAS PAUK Küberturvaettevõte avastas, et tema kaugtöötaja on hoopis Põhja-Korea häkker

Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Stu Sjouwerman kirjutas blogipostituses , et kohe, kui arvuti kätte saadi, hakkas see pahavara laadima. Nagu selgus, oli insener Põhja-Korea võlts IT-töötaja. Tegemist oli reaalse isikuga, kes kasutas kehtivat, kuid varastatud USA-põhist identiteeti ja kelle pilti oli tehisintellekti abil «parandatud».

Häkkimine ja hakkimine

Ründaja manipuleeris sessioonide logifailidega, kandis üle potentsiaalselt kahjulikke faile ja käivitas volitamata tarkvara. Olukord on eriti irooniline, arvestades, et KnowBe4 müüb tarkvara, mis õpetab töötajaid tuvastama andmepüügi katseid ja levitab turvateadlikkust.

FBI on samuti korduvalt hoiatanud, et Põhja-Korea riigi agendid tungivad USA erasektorisse, teeseldes kaugtöö IT-töötajaid. Eelmisel aastal avaldas agentuur teabe, kus olid loetletud mitmed «punased lipud», sealhulgas «keeldumine või suutmatus kaamera ette ilmuda, videointervjuusid või videokoosolekuid pidada», viited pettustele, ettevõtte sülearvutite välismaale saatmine ja «korduvad ettemaksete nõudmised».

Sjouwermani sõnul on tegemist hästi organiseeritud, riigi poolt toetatud suure kuritegeliku organisatsiooniga, millel on ulatuslikud ressursid. Juhtum tõstab esile vajaduse tugevamate kontrolliprotsesside, pideva turvaseire ja parema koostöö järele personaliosakonna, IT ja turvatiimide vahel, et kaitsta end püsivate ohtude eest.