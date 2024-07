Investorid: tehisaru neelab raha rohkem, kui see väärt on

Goldman Sachsi vanem aktsiaanalüütik Jim Covello kirjutas eelmisel kuul, et vaatamata kallile hinnasildile ei ole tehnoloogia kaugeltki seal, kus see peaks olema, et olla kasumlik. Ülemäärane investeerimine asjadesse, millel maailmas kasutus puudub, või milleks see ei ole valmis, lõppeb tavaliselt halvasti.

Google'i tegevjuht Sundar Pichai kaitseb aga oma seisukohta, väites, et alainvesteerimise risk on meie jaoks siin oluliselt suurem kui üleinvesteerimise risk.

Kindlasti on tehnoloogiahiiglasel palju raha põletamiseks, kuid nende 49 miljardi dollari tagasitekitamine on tõenäoliselt palju keerulisem. AI turg on ummistunud toodetest, mis on enamasti tasuta, tehnoloogia käitamine maksab palju, kuid see ei too palju raha sisse.