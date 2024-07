Kuigi USA ei ole ametlikult kinnitanud ADM-160 MALD rakettide tarnimist Ukrainale, viitab avalik allikas sellele. 2023. aasta mais leiti Luhanskist pärast Ukraina rünnakut Vene sihtmärgile ADM-160 MALD petteraketi rususid. Märgisel oli kirjas, et tegemist on ADM-160B mudeliga, mis viitab sellele, et Ukraina on tõenäoliselt neid rakette juba mõnda aega kasutanud.

ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD) on petterakett, mille eesmärk on suurendada õhuvõitluse tõhusust. See on ligikaudu 2,84 meetrit pikk ja kaalub umbes 45 kilogrammine kaal, mis muudavad selle suhteliselt kergeks ja kompaktseks. MALD-il on muljetavaldav üle 930 km (500 meremiili) ulatuv tegevusraadius, mis võimaldab tabada kaugemaid sihtmärke, ja selle turbomootor tagab suure kiiruse ja manööverdusvõime. Üks selle märkimisväärsemaid omadusi on modulaarne disain, mis võimaldab selle konfigureerida erinevateks missioonideks nagu petmine, segamine ja luure. Lisaks võimaldavad selle täiustatud lennujuhtimissüsteemid programmeeritavaid lennutrajektoore, võimaldades matkida erinevate õhusõidukite radarisignaale ja lennuprofiile.

Lahingus on ADM-160 MALD suurepärane, segades vaenlase õhukaitset matkides suuremaid, väärtuslikumaid lennukeid. See sunnib vastaseid valesti jaotama oma ressursse, sihtides petiseid tõeliste lahingulennukite asemel. MALD mängib olulist rolli vaenlase õhukaitse mahasurumisel (Suppression of Enemy Air Defenses ehk SEAD), meelitades välja ja kurnates vaenlase maa-õhk rakette (surface-to-air missiles ehk SAM) ja muid õhukaitsesüsteeme, hõlbustades sõbralike õhusõidukite liikumist kaitstud õhuruumis.