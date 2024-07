MIKS NII? Pariisi olümpiamängud rikkusid traditsiooni, mis on kestnud üle 30 aasta

Nimelt on alates 1992. aastast konsoolidele ja arvutile välja antud suviste olümpiamängude ametlik videomäng. See traditsioon on kestnud üle 30 aasta.

Pariisi võistlused peavad aga uhiuuest videomängust suu puhtaks pühkima, seda vähemalt mõningate mööndustega.

Nimelt ilmub vaid mobiilidele tasuta «Olympics Go!», mis sisaldab ohtralt mikromakseid ja NFTsid.

Viimased ametlikud arvuti- ja konsoolimängud ilmusid 2019. aastal ning neid oli lausa kaks: «Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game» (PC, PlayStation, Xbox) ja «Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020» (Nintendo Switch).

Tõenäoliselt on arendajad-väljaandjad jõudnud järeldusele, et niivõrd spetsiifiliste spordimängude vorpimine ei ole enam piisavalt kasumlik. On ju ajaaken, mil need populaarsed, niivõrd pisike.