Megapöörane autolaadija 1000 kW laadija autode jaoks pandigi tööle

Tuleviku väljakutsed ja eesmärgid

Uurimisprojekt on kindlaks teinud, et megavatised laadimispunktid tuleb paigaldada iga 50 km järel mööda peamisi marsruute kogu Euroopas, et toetada üleminekut pikamaavedudele elektriliste veokitega. MAN märgib, et tööstuse hinnangud näitavad, et Euroopas on 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks vaja umbes 50 000 suure jõudlusega megavatist laadimisjaama.