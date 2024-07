VANAD AJAD TAGASI Venelased asuvad õhuruumis olevaid helisid kuulama

Tallamho disainibüroo, asutatud 2022. aastal ja asub Groznõis, Tšetšeenias, keskendub kahesuguse kasutusega IT-uuendustele. Üks nende uusimaid tooteid on Malik-Milli, kompaktne akustiline droonidetektor mõõtmetega 11 x 8,5 x 3 cm, olles Malik seerias kõige väiksem. Konkreetseid tootmisarve pole avaldatud.

BUH2 «Sova» akustilise luuresüsteemi teine ​​põlvkond on ökonoomne alternatiiv suurtükiväe luuresüsteemile 1B75 «Penicillin». Foto: Venemaa sotsiaalmeedia

Malik detektorite seeria ja omadused

Malik seeria detektorid on loodud tuvastama erinevaid sihtmärke, sealhulgas droone, mis töötavad erinevatel sagedustel, kaugusmõõtjaid, tankitõrjerakettide lasereid ja snaipripüsside sihikuid. Detektorid koostavad droonide helisignatuuride andmebaasi, mida kasutajad saavad reaalajas internetiühenduse kaudu uuendada, võimaldades süsteemil kohaneda arenevate UAV-tehnoloogiatega. Testid on näidanud, et Malik süsteem suudab tuvastada kaugusmõõtjate tegevust kuni 700 meetri kauguselt. Tulevased testid on kavandatud kinnitamaks selle võimet tuvastada Stinger MANPADS-ide kahekordseid laserkiiri. Malik detektorid on saadaval kahes versioonis: põhimudel kaevikute, varjendite ja transpordi kaitseks ning individuaalne Malik-mini, mida saab kinnitada sõjaväelaste kuulikindlatele vestidele.

BUH2 «Sova» akustiline luuresüsteem

BUH2 «Sova» akustiline luuresüsteem on edasiarendus esimese põlvkonna BUH1-st, mis on loodud vaenlase suurtükiväe ja soomusmasinate tuvastamiseks, analüüsides laskehelide akustilisi laineid. Süsteem on kasutusel Vene operatsioonitsoonis Ukrainas, näidates efektiivsust vaenlase suurtükipositsioonide tuvastamisel kuni 7 kilomeetri kauguselt. Tallamho insenerid töötavad süsteemi tuvastamisulatuse ja täpsuse parandamise nimel.

1B75 «Penicillin» suurtükiväe luuresüsteem

1B75 «Penicillin» suurtükiväe luuresüsteem, välja töötatud Uurimisinstituudi Vector poolt Ruselectronicsi alluvuses, on nende uute süsteemide reeperiks. Penicillin on akustilis-terminiline süsteem, mis on loodud suurtükkide, miinipildujate, mitmikraketiheitjate (MLRS) ja õhutõrje- ning taktikaliste rakettide laskeasendite leidmiseks. See töötab ilma raadiolaineteta, muutes selle elektrooniliste sõjapidamissüsteemide poolt tuvastamatuks ja häirimatuks. Penicillin suudab tuvastada vaenlase laskeasendeid 25 kilomeetri raadiuses ja kohandada suurtükituld kuni 40 kilomeetri kauguselt, töötledes laskude ja plahvatuste akustilisi ja termilisi laineid, et pakkuda täpseid koordinaate viie sekundi jooksul. Samuti ennustab see vaenlase lähenevate mürskude tabamispunkte.

Paigaldatud 8x8 Kamaz-6350 šassiile, sisaldab Penicillin infrapuna- ja nähtava spektri tuvastamiseks teleskoopvarrega sensoreid ning maapinnale paigaldatud seismilisi ja akustilisi vastuvõtjaid. Süsteem töötab automaatselt ja efektiivselt temperatuuridel vahemikus -40 kuni +50 C kraadi , raadioühenduse ulatusega kuni 40 kilomeetrit.