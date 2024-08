Suur kisma AI-maailmas: kaks ärimeest on ühe jabura leiutise tõttu karvupidi koos

Nime Friend (eesti k sõber) taha peituv kaelaehe kontseptsioon on lihtne. Kaela käiva ripatsi sees pesitseb tehisintellekt, kes kuulab iga su vestlust ja jälgib, mida sa teed oma telefonis. See aga aitab tal sinuga suhelda.

Nii saabki AI eesmärgiks täita tühimikku üksildaste inimeste elus. Toote üheks sloganiks on not imaginary ehk emakeeli mitte väljamõeldud, mis on vihje eelkõige laste kombele endale sõpru välja mõelda.