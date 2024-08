POLEGI NII POPP Tarbijad väldivad tehisaruga tooteid aina sagedamini

Nagu on üksikasjalikult kirjeldatud ajakirjas Journal of Hospitality Marketing & Management avaldatud uues uuringus, esitasid teadlased 1000 vastajale küsimusi ja tootekirjeldusi. Üllatuslikult — või võib-olla mitte, sõltuvalt perspektiivist — leidsid nad, et AId kasutavate toodete populaarsus on järjest madalam.