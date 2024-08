Samsung SDI teatas, nagu vahendas The Elec: «Eelmisel aastal ehitasime pilootliini, et 2027. aastaks massiliselt toota täistahkeid akusid.»

Lubavad omadused ja esmane fookus

Oodatakse, et need tahked akud on väiksemad, kergemad ja turvalisemad kui praegu enamikus elektriautodes kasutatavad liitium-ioonakud. Nendel akudel on potentsiaal revolutsioneerida elektriautode tööstust.