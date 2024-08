Kas sina julgeksid lapsele osta selle tehisarul toimiva lelu?

Kirjanik Nadh Thota selgitas oma uudiskirjas AI & Digital Technology Trends, et kuigi mõned võivad seda ohtlikuks pidada, suudavad AI-toega mänguasjad reageerida laste tegevustele ja sõnadele, luues kaasavama ja haaravama mängukogemuse.

Samuti on mänguasjade arendamisele pühendunud ettevõte Haivivi ametlikult turule toonud uue AI-toega mänguasja nimega BubblePal.

Haivivi uus mänguasi BubblePal

Kasutades Artificial Intelligence Global Company (AIGC) tehnoloogiat, on BubblePal esimene interaktiivne mänguasi maailmas. See AI-mänguasi suhtleb lastega ja peab nendega loomulikke vestlusi, pakkudes emotsionaalset seltsi. Lisaks on seade mitmekeelne, muutes selle kättesaadavaks lastele üle kogu maailma.