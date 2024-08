USAs hakati ehitama esimest 4. põlvkonna tuumareaktorit

Kairos Poweri andmetel on see ka esimene mitte-kergeveereaktor, mis on USAs rohkem kui 50 aasta jooksul kasutusloa saanud ning eeldatavasti valmib see 2027. aastal.

Hermese reaktori projekt ja tugi

Hermese reaktori projektile on toeks USA energeetikaministeeriumi edasijõudnud reaktorite demonstratsiooniprogramm. Energeetikaministeerium investeerib kuni 303 miljonit dollarit, et toetada Hermese reaktori projekteerimist, ehitamist ja kasutuselevõttu.

Kairos Power koostöös Los Alamose riikliku laboratooriumiga toodab TRISO-kütuse kerakesi reaktori tarbeks. Samuti on neil koostööleping Tennessee Valley Authorityga, et pakkuda inseneri-, tegevus- ja litsentsitoetust.

Ettevõte on hiljuti lõpetanud esimesed sulasoola testid oma tootmisüksuses Albuquerque'is New Mexico osariigis. See süsteem on esimene kolmest iteratsioonist, mis aitavad Hermese reaktorit projekteerida, ehitada ja käitada.

Uue reaktori eripärad

Kairos Poweri reaktor kasutab jahutusvedelikuna veele alternatiivina sulafluoriidsoola. Sulafluoriidsooladel on suurepärane keemiline stabiilsus ja võime edastada soojust kõrgel temperatuuril ning hoida kinni kütusest vabanevaid lõhustumissaadusi.

Lisaks kasutab Kairos Poweri reaktor täielikult keraamilist kütust, mis säilitab oma struktuurse terviklikkuse ka väga kõrgetel temperatuuridel. Seda kütust ei kahjusta isegi traditsiooniliste metalliliste reaktorkütuste sulamistemperatuuridest palju kõrgemad temperatuurid.

Ettevõte rõhutab ka, et nende reaktoritel on passiivsed ohutusfunktsioonid, mis tähendab, et nad ei vaja elektrit, et pärast sulgemist reaktori südamikust soojust eemaldada. Reaktoritel on ainulaadselt suured ohutusraamid tänu valitud kütuse ja jahutusvedeliku kombinatsioonile, mis võimaldab hädaolukorras jahutamist füüsikaliste põhimõtete abil, mitte insenertehniliste süsteemide kaudu.

Kairos Poweri andmetel on KP-FHR reaktor võimeline tootma 140 MW väljundvõimsust ja selle netoefektiivsus on 45 protsenti.

Globaalsed arengusuunad neljanda põlvkonna tuumareaktorites

Hiljuti alustas ka Hiina maailma esimese neljanda põlvkonna tuumaelektrijaama, Shidaowani kõrge temperatuuriga gaasjahutusega reaktori (HTGR) laiendamist Shandongi provintsis Ida-Hiinas. Varustatud maailma esimese kõrge temperatuuriga gaasjahutusega reaktoriga, alustas neljanda põlvkonna reaktoriga elektrijaam kaubanduslikku tegevust möödunud detsembris.