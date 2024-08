SÕDA LAHTI! Jaapani autotootjad ühinevad võitluseks Tesla ja Hiina elektriautode vastu

Mitsubishi, millel on juba sidemed Nissaniga, osaleb laiemas strateegilises partnerluses Nissani ja Hondaga.

Suured muutused autoturul

Jaapani kohalikud meediaväljaanded teatasid, et kolmik on moodustanud liidu vastuseks autotööstuse olulistele muutustele, eriti elektrifitseerimise valdkonnas. Pärast 100 päeva kestnud läbirääkimisi hakkas ettevõtete juhtidel kiire. Jaapani autotootjad on olnud viimastel aastakümnetel domineerivad bensiinimootorite turul, kuid nad on jäänud maha uute mängijate – nagu Tesla ja BYD – ees.

Honda tegevjuht Toshihiro Mibe märkis: «Ettevõtted, kes ei kohane muutustega, ei suuda ellu jääda. Kui püüame kõike ise teha, ei jõua me järele.» Küsimusele, kas on arutatud ka kapitalialliansi võimalust, vastas Mibe, et kapitaliallianssi pole veel arutatud, kuid võimalust ei saa välistada.

Koostöö eesmärk on jagada kulusid ühise arendamise kaudu ja seista koos vastu Toyota Motorile. Toyota on loonud oma konsortsiumi, omades osalusi ettevõtetes nagu Subaru, Suzuki Motor ja Mazda Motor.

Jaapani autotootjad kaotavad turuosa

Jaapani autotootjad kaotavad turuosa Hiinas elektriautode kasvava populaarsuse tõttu, mida toodavad sellised ettevõtted nagu BYD. See trend on eriti märgatav turu kõrgemas segmendis. Juunis langes Honda ja Nissani müük Hiinas vastavalt umbes 40% ja 27%, kuna mõned nende kohalikud tehased suleti. Eelmisel nädalal vähendas Honda bensiiniautode tootmist Jaapanis 19%, järgides Mitsubishi Motorsi liigutusi eelmisel aastal.

Honda, Nissan ja Mitsubishi müüsid 2023. aasta esimese kuue kuu jooksul globaalselt umbes 4 miljonit autot, samal ajal kui Toyota üksinda müüs 5,2 miljonit ühikut. Honda ja Nissani tihedam koostöö võimaldab neil ära kasutada üksteise tugevusi, sealhulgas mitmesuguste jõuülekande valikute rakendamist. See aitab ka tasakaalustada suuri kulutusi, mis on seotud laiemate automaatikatrendidega kohandumisega.

Koostöö strateegiline tähtsus

Trio leppis kokku, et nende mudelivalikud täiendavad üksteist erinevatel turgudel, sealhulgas sisepõlemismootoriga sõidukite ja elektriautode valdkonnas. Ettevõtted teatasid, et üksikasjad on veel väljatöötamisel. Kuigi Hondal ja Nissanil on väga erinevad korporatiivkultuurid, sai arutelude käigus selgeks, et nende insenerid ja muud töötajad on paljuski sarnased.