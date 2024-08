KUS ON ROBOTI KOHT? Köögis näiteks – vaata, kuidas see seal toime tuleb

Neura Robotics asutati 2019. aastal Stuttgardis Saksamaal. Ettevõte on turule toonud tööstuslikke robotkäsi ja manipulaatoreid, liikuvaid mobiilseid platvorme ning mitmeotstarbelisi abimehi.

Viimastel aastatel on ettevõte töötanud üldotstarbelise humanoidi 4NE-1 kallal ja nüüd on selle võimekust võimalik näha reklaamvideos. Video on loodud rõhutamaks Neura ja NVIDIA koostööd humanoidrobotite arenduse kiirendamiseks.

Video näitab humanoidabimeest tegemas erinevaid koduseid töid alates triikimisest kuni toiduvalmistamiseni, samal ajal koristades laualt esemeid või lõbustades lapsi. Rõõmsameelne robot tegutseb ka töökeskkonnas, juhtides masinaid ja tõstes varustust, demonstreerides oma potentsiaali tööstuses, enne kui tutvustab teisi Neura pereliikmeid.

Pole selge, kas siin kasutati teleoperatsiooni, kuid videos mainitakse, et süsteemi koolitati simuleeritud keskkonnas. 4NE-1 humanoid on 1,8 m pikk ja kaalub 80 kg. Selle torsos asuvad 3D-andurid pakuvad 360-kraadist nägemisvõimet ja robot suudab liikuda kuni 3 km/h.

Roboti pea on ühtlasi olekunäidik, sellele on sisse ehitatud hääljuhtimine ja robot teostab ülesandeid masinõppe abil. See võib töötada iseseisvalt või kaugjuhituna ning suudab tõsta ja kanda kuni 15 kg esemeid.