Soomlaste populaarne plekimõlkimise mäng saab lõpuks ometi järjeosa

Väljaandja THQ Nordic andis hiljuti teada, et millalgi lähitulevikus jõuab meieni «Wreckfest 2», mis lubab täpselt samasugust pöörast võidusõitu nagu selle eelkäija.

Tehnoloogia arenguga on aga plekimõlkimine veelgi realistlikumaks muutunud, lubades virtuaalseid sõiduvahendeid rammides need pea tundmatuks rauaprügiks muuta. Samaks on jäänud teose mängumootor, mis kannab naljakat iroonilist nime – ROMU.