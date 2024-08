Nüüd on Euroopa Liidul tehisaru kasutamisele uued reeglid

EL võttis selle aasta alguses pärast keerulisi ja pingelisi läbirääkimisi vastu maailma esimese ulatusliku seaduste kogumi, et reguleerida tehisintellekti, eriti selliseid võimsaid süsteeme nagu OpenAI ChatGPT.

Kuigi reeglid muudeti esmakordselt ettepanekuks 2021. aastal, muutusid need eriti pakiliseks, kui ChatGPT tuli 2022. aastal avalikkuse ette, näidates generatiivse AI võimet luua sekunditega inimeste poolt looduga sarnaseid tekste.

Teised generatiivse AI näited on Dall-E ja Midjourney, mis suudavad lihtsas keeles antud käskluste abil luua peaaegu igas stiilis pilte.

Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president, märkis, et selle tehisintellekti seadusega luuakse uued kaitsemeetmed, mitte ainult inimeste ja nende huvide kaitseks, vaid ka ettevõtetele ja uuendajatele selgete reeglite ja kindluse tagamiseks.

Kuus kuud pärast seaduse jõustumist hakkavad kehtima ranged keelud, mis käsitlevad tehisintellekti kasutamist profiilianalüüsil põhinevas ennustavas politseitöös ning süsteeme, mis kasutavad biomeetrilist teavet, et tuletada üksikisiku rassi, usku või seksuaalset orientatsiooni.

Tehisintellekti seadus (AI Act) võtab kasutusele riskipõhise lähenemise: kui süsteem on kõrge riskiga, peab ettevõte täitma rangemaid kohustusi, et kaitsta kodanike õigusi.

Mida suurem on oht eurooplaste tervisele või õigustele, seda suuremad on ettevõtete nõuded üksikisikute kaitsmiseks.

Norton Rose Fulbrighti advokaadibüroo partner Marcus Evans rõhutas: «Tehisintellekti seaduse geograafiline ulatus on väga lai, seega peavad organisatsioonid, millel on mingeid seoseid EL-iga oma äri- või kliendibaasis, rakendama tehisintellekti juhtimisprogrammi, et tuvastada ja täita oma kohustusi.»