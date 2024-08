Lockheed ehitas taskukohase ülihelikiirusraketi – kas see ka Ukrainasse jõuab?

Mako tippkiirust pole avalikustatud, kuid on teada, et see ületab viiekordset helikiirust. Saldauseks ongi, kui palju. Ka selle tegevusraadius on teadmata, kuid tõenäoliselt on see kaugrelv, mis tugineb kiirusele ja sisseehitatud vargelementidele. Rakett on piisavalt väike, et mahtuda F-35A Lightning II relvakambrisse, mis tähendab, et hävituslennuk saab lahingus kanda kuni kuut raketti, mis on hüperhelikiirusega rakettide puhul esmakordne. Kui see paigutada laevadele või allveelaevadele, saab Mako sobituda olemasolevatesse vertikaalsetesse stardisüsteemidesse, vältides vajadust spetsiaalsete stardiseadmete järele.