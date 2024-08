Selline hakkab välja nägema Vene hiiglaslik maarobot, mis Ukrainasse tapma saadetakse

Multifunktsionaalne ja hästi varustatud

«Zubilo» eristub oma multifunktsionaalsuse poolest, olles võimeline transportima laskemoona, haavatud personali ja varustust nagu nelikopterid. Algselt ilma kaamerateta disainitud sõiduk on nüüd varustatud ZU-23-2 õhutõrjekahuriga, kuigi esialgne mudel ei sisaldanud isegi selle sihikut. Loodud masin on tõesti üüratu ja on raske uskuda, et õhutõrjekahurit saaks kasutada selle vastu, kui ukrainalsed oma osaval moel selle vastu oma droon-miine kasutama hakakvad.

Sõjakoletist ehitatakse riigiseses koostöös

«Zubilo» arendamine on «Remdieseli» ja Rosteci koostöö tulemus, kusjuures konkreetsed muudatused on tehtud vastavalt erinevate Vene sõjaväeharude vajadustele. «Remdieseli» tegevjuht Alexander Zahharov rõhutas, et sõiduki lõplik disain sõltub otseselt sõjalistest katsetustest saadud tagasisidest.

Tugev ja vastupidav disain

«Zubilo» šassii põhineb KamAZ-il, võimaldades sõidukil taluda 30 mm automaatkahuri tabamusi. Sõiduki kogukaal on 16 tonni ja see suudab kanda kuni 2,7 tonni lasti. Põhiversioonil on kümne kilomeetrine tegevusraadius ning selle maksimaalne kiirus on 100 km/h.

Olulised testid

2024. aasta juulis alanud katsetused toimuvad mitmetes sõjaväeharudes, eriti insenerivägedes, kes on näidanud selle mudeli vastu erilist huvi. Need katsed on üliolulised, et hinnata sõiduki autonoomsust, maastikuläbivust ja kandevõimet.

Tänaseks pole veel teada, et sellised monstrumid oleksid Ukrainas rinnetele jõudnud ja tegelikud katsetused tehaksegi seal: kas tgemist on järjekordse rauakola sõidutamisega lahongväljale või mingiki edu tagava relvasüsteemiga. Üks on selge: see masin võimaldab vähendada Putini inimkaotusi.

Tulevikuplaanid

Tulevikus võib «Zubilo» saada endale muid lahingumooduleid, näiteks BM-30-D, lisaks ZU-23-2-le, millega loodetakse kasvatada lahingvõimekust. Kui selline sõjamonstrum peab aga lahingusse minema formatsioonis, kus peavad osalema ka inimesed ja seda sõiduki läheduses (näiteks, et seda kaitsta võimalike ohtude eest) siis ei pruugi see üldse pakkuda venelastele loodetud elvajõu kokkuhoidu.

Arvata võib, et kui selline masin Ukrainlaste ette veeretatakse, siis mõni neist ka sõjasaagiks langeb. Huvitav saab olema selle «kõhtu» vaatamine, et millised muus maailmas toodetud komponendid sealt vastu vaatavad.