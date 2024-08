Kahanenud kasum Nintendot ei häiri, optimistlik müügiprognoos jääb kehtima

Ettevõtte viimased majandustulemused, mis hõlmavad perioodi 2024. aasta aprillist juunini, näitavad, et ärikasum oli 54,5 miljardit jeeni (366 miljonit dollarit), mis on 70,6 protsenti väiksem, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Mängumüük konkreetsemalt kukkus 46,4 protsenti, kuid selle põhjustab eelkõige asjaolu, et mullu samal perioodil ilmus ülipopulaarsele mängule tehtud järjeosa «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom».