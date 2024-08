Cybertruck annetati kiirabiautoks – seal pole aga kohta, kuhu patsient panna

Tesla auto on saanud punase, valge ja sinise värvikihi ning varustatud hädasireenide ja kiirabi embleemidega.

Kuid nagu kõik Cybertruckid, on see äärmiselt nurgeline; ja kahjuks muudab see nurgelisus koos värviga selle elusuuruses omaoodi Pinewood Derby autoks (see on autovõidusõit, milles osalevad mootrita ja puidust tehtud ning seetõttu väga nurgelised sõidukid). Peale välimuse paistab Cybertrucki kiirabina kasutamisel olevat veel üks suur puudus: kuhu paigutatakse patsient, eriti kui ta on kanderaamil?

Doktor Musk

Cybertrucki voodikoht ei ole halb, kui võrrelda tavaliste kastiautodega. Kuid tavaliste asjade, nagu toidukaubad või pagas, vedamine on väga erinev ülesanne võrreldes patsiendi, kanderaami, suure hulga meditsiinivarustuse ja meditsiinipersonali turvalise transpordiga.

Võib-olla saab keegi istuda tagaistmel, kui tema vigastused ei ole tõsised. Näiteks, kui hädaolukorras on nihestatud pahkluu või haav, mis vajab mõnda õmblust, võiks see sõiduk sobida. Kuid see muudaks Cybertrucki pigem haigla autorendiks kui millekski muuks.

Esimesena ei märganud need sõiduki ilmseid piiranguid meie. Redditi kasutajad küsisid r/teslamotors subredditis, kui tõhus võiks küberkiirabi olla reaalses tegevuses. Paljud olid skeptilised, kuid mõned arvasid, et elektrisõiduki jõuallikas võiks osutuda kasulikuks, näiteks kui oleks vaja südant otse aku pealt käima ehmatada (!). Tõepoolest, defibrillaatori võiks teoreetiliselt ühendada Cybertruckiga, kuid südame seiskumise korral eelistataks tõenäoliselt päris kiirabi, kus jalad ei ripuks kanderaamilt alla.

Kõik ei ole mures sõiduki efektiivsuse pärast hädaolukordades. Mõned inimesed on rohkem mures välimuse pärast. Näiteks mõned on öelnud, et kui selline kole sõiduk neile järele tuleb, siis eelistavad nad surema jääda.

Innovaatiline idee, mis vajab veel arengut

Kuigi Tesla Cybertrucki kasutamine kiirabina on julge ja uudne idee, näib, et selle praktiline rakendamine meditsiinilistes hädaolukordades vajab veel läbimõtlemist ja kohandamist. Innovatsioon võib pakkuda uusi võimalusi, kuid patsiendi ohutus ja mugavus peavad jääma esikohale. Cybertruk platseerub aina rohkem sellisesse edevas ja ebapraktilises «võistlussarjas» olevate sõidukite ritta, mille üle lõuapoolikutel on võimalik oma keelt teritada veel üsna pikka aega.