Neuralinki teine inimkatse Enamik seadme elektroodidest on tänaseks kaputt

Neuralinki tegevjuht selgitas 2. augustil toimunud podcast'is antud intervjuus arvutiteadlase Lex Fridmaniga: «Ei taha ära sõnuda, kuid tundub, et teine implantaat on läinud äärmiselt hästi. Seal on palju signaale, palju elektroode. See töötab väga hästi.»

Kuid palju elektroode on suhteline number. Oma pikas vestluses Fridmaniga täpsustas Musk, et kuigi esialgsed tulemused on seni head, hinnatakse, et kasutaja motoorsesse korteksisse kirurgiliselt implanteeritud BCI 1024st elektroodist annab signaale ainult umbes 400. Kuigi see on umbes 10-protsendiline paranemine Neuralinki esimese vabatahtliku puhul teatatud 80–85-protsendilise elektroodide talitlushäire määra osas, näitab see siiski tehnoloogia ees seisvaid tohutuid takistusi, mida Musk varem ennustas telepaatiat meenutavalt vaid mõne aasta pärast.

«Neuralinki implantaadi juhtmed on juba 85 protsenti lahti,» ütleb patsient.

Musk postitas oma sotsiaalmeediaplatvormile X 2024. aasta jaanuaris: «Kujutage ette, kui Stephen Hawking saaks suhelda kiiremini kui kiirkirjutaja või oksjonipidaja. See on eesmärk.»