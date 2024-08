Mida lisab Ukraina õhutõrjele sinna saadetav Saksa Skynex?

5. augustil 2024 avaldas Ukraina Lääne õhukomando pilte kamufleeritud ja monteeritud Oerlikoni Revolver Gun Mk3-st, mis on osa kahest Skynex õhutõrjesüsteemist, mille Saksamaa on Ukrainale tarninud. Saksa kaitseministeeriumi andmetel on Saksamaa juba tarninud Ukrainale kaks Skynex õhutõrjesüsteemi koos laskemoonaga. See strateegiline tarne toob esile Saksamaa ja Lääne liitlaste pühendumuse tugevdada Ukraina kaitsevõimet jätkuvas konfliktis Vene vägede vastu.

Rheinmetalli Skynex õhutõrjesüsteem, mille on välja töötanud Rheinmetall Air Defence, on nüüd kasutusel Ukraina õhuvägedes. Selle peamine roll on objektikaitse, keskendudes lennuväljade ja kriitilise infrastruktuuri kaitsmisele selle statsionaarse olemuse tõttu. See tipptasemel süsteem on loodud pakkuma tugevat ja paindlikku lahendust kaasaegsete õhuohtude vastu. Skynex süsteemi põhikomponent on Oerlikoni Revolver Gun Mk3 – 35 mm automaatkahur, mis on tuntud oma täpsuse ja kiire tulejõu poolest. See kahur suudab vastanduda laiale valikule õhust tulevatele sihtmärkidele, sealhulgas droonidele, helikopteritele, madalal lendavatele lennukitele ja isegi teatud tüüpi rakettidele. Arenenud radar- ja optiliste sihtimissüsteemide integreerimine võimaldab Oerlikoni Revolver Gun Mk3-l jälgida ja tabada mitmeid sihtmärke samaaegselt, pakkudes tõhusat kaitsekilpi õhuohtude vastu.