ELU KUUL Tulevased Kuu-asukad vajavad kiviaedu – loe, milleks ja kuidas neid ehitada

NASA Artemise missioon on suunatud Kuu koloonia rajamisele ja kasutab SpaceXi Starship Human Landing Systemi (HLS), et transportida koloniste orbitaalsest väravast Kuu pinnale. See tähendab, et lähiaastatel tekitatakse seal palju tolmu ja selle kontrollimine, et kaitsta elupaiku ja muud tundlikku varustust, on Kuu-elu problemaatika oluline osa.