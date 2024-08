Saksa suurfirma lõpetas Teslade ostmise: «Muski isik on meile vastuvõetamatu»

Rossmanni tegevjuht Raoul Rossmann, ettevõtte asutaja poeg, selgitas Reutersile: «Elon Musk ei varja oma toetust Donald Trumpile . Trump on korduvalt nimetanud kliimamuutusi pettuseks – see hoiak on täielikus vastuolus Tesla missiooniga aidata kaasa keskkonnakaitsele elektriautode tootmise kaudu.»

Rossmann on suur ettevõte, kus töötab umbes 62 000 inimest ja millel on üle 4 700 haru. Seega, kuigi see kaotus on sümboolne, tuletab see valusalt meelde, et Tesla pole täielikult kaitstud Muski impulsiivsete avalduste mõju eest. Musk on oluline osa Tesla kuvandist, mistõttu aktsionärid olid valmis heaks kiitma tema 56 miljardi dollarilise boonuspaketi eelmisel kuul, vaatamata langevatele müüginumbritele.