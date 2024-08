Nissan võõpas auto üle imevärviga – loe, mida see teeb

Selliste päikesekiirgust peegeldavate värvide põhiidee on olnud juba mõnda aega kasutusel, näiteks hoonete katustele kantuna. Selleks on värv tavaliselt ultra-valge ja võib sisaldada keraamika-, klaasi- või titaandioksiidiosakesi, ning seni on saadud paljulubavaid tulemusi.

Tundub loogiline samm hakata ka autosid ja muid sõidukeid sel moel värvima, kuid on ka mõningaid takistusi. Üheks probleemiks on see, et need värvikihid on 400 mikroni paksused, mis on palju paksem kui autovärv, mille iga kiht on keskmiselt umbes 20 mikronit. Samuti ei saa neid katta pealisvärviga, mis vähendab selle vastupidavust ja jätab pinnale kriidise jäägi, kui seda puudutada.

Nissani teadlastel on õnnestunud vähendada värvkatte paksust 120 mikronini — palju õhem kui teised jahutusvärvid, kuid siiski paksem kui tavaline autovärv. Edasine töö on suunatud sellele, et arendada veelgi õhemaid versioone, millel oleks sama jahutusvõimekus. Õnneks näitab praegune versioon vastupidavust mõranemisele, koorumisele, kriimustustele, keemilistele reaktsioonidele ja muudele kahjustustele. Lisaks suudavad need säilitada värvi ühtsust ja on parandatavad.

Lõppeesmärk on välja töötada versioon, mis mitte ainult ei jahutaks sõidukeid, vaid millele saaks lisada ka läbipaistva pealiskihi, seda saaks pihustuspüstoliga peale kanda ja ideaaljuhul oleks see saadaval ka teistes värvitoonides peale valge.

Nissan esitleb seda tehnoloogiat allolevas videos: