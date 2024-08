Hiina salajane kosmoselennuk jäi lõpuks kaamerasilma ette

Seda tehes avastas Schöfbänker midagi, mida ei olnud näha üheski avalikus kujutises Shenlongi kosmoselennukist: kaks väljaulatuvat elementi, mis võivad olla päikesepaneelid või mõni muu sarnane komponent. Ta märkis, et pole kindel, kas need on päikesepaneelid, antenn või midagi muud.

Schöfbänker selgitas, et pildid võivad olla veidi moonutatud lennuki valgustamise nurga tõttu tema jäädvustuse ajal, kuid sellest hoolimata on see oluline avastus, mis muudab selle salajase lennuki veelgi müstilisemaks.

Võimalik sõjaline kasutus

Kui Schöfbänkri hinnangud on täpsed, oleks Shenlong umbes 9 meetrit pikk, mis teeks sellest pikema kosmoselennuki kui USA sõjaväe salajane Boeing X-37B.

Juuli lõpus, vahetult enne kui Austria satelliidivaatleja pildid jäädvustas, teatas Reuters, et kosmosekaitse eksperdid on hakanud väljendama muret, et Shenlongil võib olla salajasi sõjalisi võimekusi.

USA Kosmosejõudude ülem, kindral Stephen Whiting, selgitas Reutersile: «Me eeldame, et igal Hiina kosmosemissioonil võib olla rahvusliku julgeolekuga seotud teinegi otstarve, ja püüame mõista, milline see otstarve olla võiks, tagamaks, et meil on sellest hea ülevaade.»

Üle 200 päeva kestnud salajase missiooni järel pole Shenlongi kosmoselennuki kohta peaaegu midagi teada. Schöfbänkri tähelepanekud annavad siiski veidi aimu: lennuki suurus ning asjaolu, et see paistab olevat suunatud ninaga ettepoole, nagu tavaline lennuk.

Sellest hoolimata jääb suurem osa Shenlongi omadustest endiselt saladuseks. Ent vähemalt leidub pühendunud amatööre, kes jälgivad Ameerika Ühendriikide suurima kosmosekonkurendi orbiidile saadetud müstilisi sõidukeid.

Kui harrastusastronoom Schöfbänker juba sellest lennukist oma kujutise sai – tõsi, üsna uduse – siis arvata võib, et kosmosevaatluste vallas palju võimekamatel riikidel on Hiina kosmosemasin detailmselt üles tähendatud ja targu on nad vait jagades vaid diplomaatiliselt hillitsetud kahtlusi selle masina funktsionaalseuse asjus.