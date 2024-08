ULME SAAB TEOKS Ukrainlased saadavad lahinguisse robotkoerad

Operaator, kes tutvustas koera AFP ajakirjanikele ja kasutas nime «Juri», selgitas, et neil on spetsiaalsed sõjaväelased, kes saadetakse luuremissioonidele, ja need on enamasti väga kõrgelt koolitatud ja kogenud inimesed. Juri lisas, et koer vähendab sõdurite riski ja suurendab operatiivvõimekust, mis on selle seadme põhiline funktsioon.