RELVARAMM KOSUB See Ukraina kaitsetööstusettevõte kasvab erilise kiirusega ja on maailma liidrite hulgas

See tähistab 16 kohalist tõusu võrreldes eelmise aastaga ning ettevõtte tulude 72 protsendilist kasvu, ulatudes 2023. aastal 2,2 miljardi dollarini. Sellega sai UDI-st kõige kiiremini kasvav ettevõte top 100 kaitsetööstusettevõtte seas. See kasv peegeldab Ukraina kaitsesektori laienemist, mis toimub jätkuvalt Venemaaga peetava sõja taustal.

Kasvav kaitsetööstus

See kasv on tingitud suurenenud sõjalise varustuse tootmisest, kuna Ukraina jätkab oma kaitsevõimekuse tugevdamist. Ettevõtte tulude kasv on paigutanud UDI kõige kiiremini kasvavaks ettevõtteks top 100 kaitsetööstusettevõtte seas. UDI tulud on tõusnud 2022. aasta 1,3 miljardilt dollarilt ja 2021. aasta 755 miljonilt dollarilt, mis näitab sõjaväevarustuse, sealhulgas soomusmasinate, raketisüsteemide ja droonide suurenenud nõudlust – tooted, mis on olnud olulised Ukraina kaitsetegevuses.